81 ilde virüs denetimi... İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu'dan 81 ilde denetim açıklaması: 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.
Vatandaşımıza buradan bir istirhamımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.
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