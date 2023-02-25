Bakan Soylu: Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak

İçişleri Bakanı Soylu: Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak
Birkaç münferit olayın dışında toplumu etkileyen herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamış değiliz
26 binin üzerinde toplam arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Ve bütün bunlarla üç Hollanda büyüklüğü olan 110 bin metrekarelik bir alanda bu depremle karşı karşıya kaldık
Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette ki devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz
İlk kez bir afette ve depremde kiracılara kira yardımı yapılıyor
Yeni yerleşim alanları için çalışmalar sürüyor. Bilime açık bir şekilde değerlendirme yapılıyor
"Deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi" spekülasyonu yapılmaya devam ediyor. Askerimiz ve polisimiz ilk andan itibaren teyakkuzdaydı
Ayrıntılar geliyor...
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