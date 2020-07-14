İçişleri Bakanı, Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Peygamber Efendimize hakaret eden kişinin yakalandığını aktardı.

Aralarında avukat Mustafa Doğan İnal’ın da bulunduğu 9 kişi; İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.



Avukat Mustafa Doğan İnal “İslam ve sevgili Peygamberimize açıkça saldıran bu alçak grup besbelli bir provakasyon peşinde. Bu alçaklık karşısında derhal şikayetimizi yaptık..Belediye resmi sayfalarından bu sapıkları savunan herkesin haberi olsun! Sizinle mücadelemiz ebediyen sürecek” dedi.

Suç duyurusunda; şüphelinin toplum ahlakını ifsad etmek amacıyla İslam dinine ve Hz. Muhammed'e alenen hakaret edip iftira atmak suretiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike meydana getiren saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.