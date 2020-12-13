'Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz'

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13 Aralık 2020 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 00:30:00

İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye binasında silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." dedi.

Soylu, "Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist örgüt Kandil
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