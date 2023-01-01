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01 Ocak 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 11:30:00

İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılın ilk gününde, İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.

Geceyi üs bölgesinde geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günün ilk ışıklarıyla üssün çevresindeki gözetleme kulelerini gezdi ve jandarmalarla bir süre sohbet etti.

Soylu, daha sonra üs bölgesindeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.

Bakan Soylu'ya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.

Etiketler : süleyman soylu jandarma iran sınırı kahvaltı
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