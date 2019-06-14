İçişleri Bakanı Soylu: Gri kategorideki bir teröristi, 3 teröristle beraber aldık

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ın Lookman transferi Onyekuru'ya bağlı Beşiktaş'ın Lookman transferi Onyekuru'ya bağlı
Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
Beşiktaş'a imza atıyor! 3 yıllık anlaşma Beşiktaş'a imza atıyor! 3 yıllık anlaşma
YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek? YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek?
Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
İtalyan devi Roma Karius'la ilgileniyor İtalyan devi Roma Karius'la ilgileniyor
'Ben Galatasaraylıyım' dedi Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı 'Ben Galatasaraylıyım' dedi Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı
Okul servisinden hayatını kaybeden Alperen'in babasına özel görev Okul servisinden hayatını kaybeden Alperen'in babasına özel görev
Galatasaray Valencia'ya bu parayı vermez Galatasaray Valencia'ya bu parayı vermez
Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor! Fenerbahçe... Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor! Fenerbahçe...
Umut Meraş için 1,5 milyon euro! Umut Meraş için 1,5 milyon euro!
Fikret Orman'dan jest! 'Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada' Fikret Orman'dan jest! 'Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada'
Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni
Kartal'ın yeni kanadı Caiuby Francisco da Silva oluyor Kartal'ın yeni kanadı Caiuby Francisco da Silva oluyor
Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gitmek istiyor Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gitmek istiyor
Teksas'ta, Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi Teksas'ta, Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi
Galatasaray 33 yaşındaki Mbia'nın peşinde Galatasaray 33 yaşındaki Mbia'nın peşinde
Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu
Antalya'da itfaiye pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı Antalya'da itfaiye pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı
Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Başkan Erdoğan Tacikistan'da Başkan Erdoğan Tacikistan'da
Meteoroloji'den bir çok il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı geldi Meteoroloji'den bir çok il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı geldi
TOKİ’den vatandaşa 10 bin ucuz konut müjdesi geldi TOKİ’den vatandaşa 10 bin ucuz konut müjdesi geldi
Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu: İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor!  Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu: İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor! 

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 21:13 | Cuma

İçişleri Bakanı Soylu: Gri kategorideki bir teröristi, 3 teröristle beraber aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 4 DHKP/C'li teröristin yakalandığını belirterek, "Şu net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C..." dedi.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir çay ocağını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, kendisine ikram edilen çayı içti. 

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağladıklarını ifade etti. 

Çocukların artık dağa çıkmadığını dile getiren Soylu, 2014 yılında 5 bin 556 kişinin terörist olmak için dağa çıktığını, bu sayının 2019 yılında ciddi oranda düştüğünü söyledi. 

Bu yılın ilk 6 ayında 43 kişinin dağa çıktığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"100 günde 101 tane teröristi aileleri vasıtasıyla ikna edip adalete teslim ettik, etkisiz hale getirmek değil. 111 teröristi de çok kısa zaman dilimi içerisinde yaz ve bahar operasyonları başladığı andan itibaren, ölü olarak ele geçirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. 450 teröristi yılbaşından itibaren, etkisiz hale getirdik. Bizim dağlarımızda 1990'lı yılların sonunda 12-15 bin terörist vardı, bugün 600 tane kaldı. Bu kadar açık ve net." 

İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon yapıldığı bilgisini veren Soylu, "Bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri kategorideki bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Şu net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C..." dedi. 

Soylu'dan Fatih Portakal'a çağrı 

Bakan Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözlerine tepki gösterdi. 

İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" dediğini söyleyen Soylu, "Polislerimize de orada hakaret etti. 25 polisimiz ve orada çalışanların tamamı, bunlara şahit bir şekilde oradaki ifadelerinde ortaya koydular." ifadelerini kullandı. 

Ekrem İmamoğlu'nun konuyu inkar ettiğini savunan Soylu, görüntüleri yayınlamayan Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a, "Başkasına ver, başka biri yayınlasın. Yayınlamak isteyen çok olabilir yani veya sosyal medya denilen bir şey var, oradan yayınlayın." çağrısı yaptı. 

Soylu, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması talimatına ilişkin de şunları söyledi: 

"Biz bunun şu anda sıkıntısını çekiyoruz. Nereden çekiyoruz? Amerika'da Halk Bank davasında çekiyoruz. FETÖ'cüler burada kopyaladılar, tahrif ettiler, değiştirdiler, Amerika'ya getirdiler. Amerika o değiştirdikleri verilerle birlikte şu anda bizi yargılıyor. Hem Halk Bank'ı yargılıyor, hem Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısını orada hapiste tutuyor. Biz bunun bedelini bir kere ödemişiz, ödüyoruz da. Belki de daha da ödeyeceğiz, nelerin olacağını da bilmiyoruz ama bütün bunlarla ilgili ilk yapacağınız iş bu mu olmalı ya?" 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

AA

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 15 Haziran
Vatandaşa 10 bin ucuz konut geliyor
Yaptırımlara anında karşılık verilecek
YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı
Emekliye ek zam
Turgay Tanülkü: Biz onlara onlar bize hayat sevinci oldu
Bakan Selçuk'tan YKS mesajı
14 bin Amerikalı Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
BDDK'dan "suç duyurusu" iddialarına yalanlama
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ