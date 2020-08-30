İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." dedi.
Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.
Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." ifadelerini kullandı.
- Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! O bölgeye asker gönderdiler
- NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
- "Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
- Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
- Büyük Zafer 300 İHA ile göklere yazılacak