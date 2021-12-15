Konuşması gelen notla kesildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Konuşması sırasında getirilen notu okuyan Bakan Soylu, örgüte vurulan yeni darbeyi 'Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' sözleriyle duyurdu.

Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.