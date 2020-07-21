İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Güçlü Yarınlar,— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) July 21, 2020
Sağlıklı Nesiller İçin
Uyuşturucuya Geçit Yok ⛔
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada,
5️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣,5️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi.
SON 1️⃣ AYDA
5️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣0️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi ��
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada, 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1,5 ton esrar ele geçirildi. Son bir ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton esrar ele geçirildi" dedi.