İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Güçlü Yarınlar,

Sağlıklı Nesiller İçin

Uyuşturucuya Geçit Yok ⛔



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada,

5️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣

KÖK KENEVİR,

1️⃣,5️⃣ TON ESRAR

ele geçirildi.



SON 1️⃣ AYDA

5️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣

KÖK KENEVİR,



1️⃣0️⃣ TON ESRAR

ele geçirildi �� — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) July 21, 2020

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada, 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1,5 ton esrar ele geçirildi. Son bir ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton esrar ele geçirildi" dedi.