05 Nisan 2023 Çarşamba 09:29:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 09:29:00
İçişleri Bakanı Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.
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