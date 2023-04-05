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05 Nisan 2023 Çarşamba 09:29:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 09:29:00

İçişleri Bakanı Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu

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İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.

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Etiketler : süleyman soylu kahramanmaraş deprem can kaybı

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