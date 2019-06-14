  • Bist 100
    90.501
  • Dolar
    5,8694
  • Euro
    6,6344
  • Altın
    253,2427
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyeden skandal yarışma HDP'li belediyeden skandal yarışma
Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Belediye hizmetinde e-devlet dönemi Belediye hizmetinde e-devlet dönemi
Şahin yeniden başkan Şahin yeniden başkan
Ev kadınlarına yeni gelir kapısı Ev kadınlarına yeni gelir kapısı
Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var Fuat Sezgin'lere ihtiyacımız var
'PKK devleti ihtimal dışı' 'PKK devleti ihtimal dışı'
Son güne kadar denetim Son güne kadar denetim
Bırakın tatil yapsınlar Bırakın tatil yapsınlar
İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Son bahar Son bahar
JustIn'den geri vites JustIn'den geri vites
Radiohead'den hacker'lara ters köşe Radiohead'den hacker'lara ters köşe
8 ay arayla büyük acı 8 ay arayla büyük acı
Baharat Kızlar film oluyor Baharat Kızlar film oluyor
Frida'nın sesi bulundu Frida'nın sesi bulundu
E-faturaya yoğun ilgi E-faturaya yoğun ilgi
KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı
100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak 100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak
'Boşanmıyoruz' pozları 'Boşanmıyoruz' pozları
'Hande'nin parasına ihtiyacım yok' 'Hande'nin parasına ihtiyacım yok'
Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir Beyaz zambak yağı; ağrı dindirir, cildi güzelleştirir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 01:27 | Cuma

İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız." dedi.

Soylu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, FOX TV'den Fatih Portakal'a bir çağrıda bulunduğunu ve Ordu'da yaşanan olaydaki görüntüyü yayınlamasını istediğini söyledi.

Fatih Portakal'ın ana haber bültenini sunarken, "İmamoğlu, ben bunu gördüm sen yanlış yaptın." dediğini anlatan Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Palavrası meydana çıktı. Allah'tan bu seçim oldu, ezkaza YSK seçimi tekrar etmeseydi İstanbul bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sinirlerine hakim olamayan, herkese hakaret eden, herkesi yalancılıkla suçlayan, karşısındakini küçük ve hakir gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu bizim şehrimiz, bu başkasının şehri değil. Hadi Canan'ı 23 Haziran'a kadar sakladın, ondan sonra devlete 'seri katil' diyen Canan'ı ne yapacaksınız? İnancımıza, dinimize hakarete eden..." diye konuştu.

"BOYA ERKEN DÖKÜLDÜ"

Oynanmak istenen oyunları gördüklerini, İngiliz ve Alman gazeteleri ile televizyonlarının Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'de teröristbaşları sabah, akşam 'AKP faşizmine karşı biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' diyor. Dün otelini tahsis edenler, bugün uçağını tahsis ediyor. Bu milletin menfaati için ülkemin geleceği için gerçeği söylemezsem olmaz. Musakka ile İstanbul'u tavlamaya çalışırken ne oldu Koç'un özel uçağından inmiyorsun? VIP ile ilgili kavga ediyorsun. Samimiyet olmadığı için boya erken döküldü. Ne kadar büyük bir saltanat sevdalısın ki hep beraber özel uçaklardasın. İmamoğlu bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diyor. İstanbul hepimizin, medeniyetimizin incisi. Milli değerlerinden yoksun olanlara burayı teslim etmek, bizi vebal altında bırakır. Bir tarafta Canan, diğer tarafta Sezai, diğer tarafta Kılıçdaroğlu... Bu kadrodan İstanbul ne umabilir? Önde de foyası ortaya çıkmış Ekrem İmamoğlu. Geleneğimize, göreneğimize, ezanımıza, değerlerimize hor bakan bu kadrodan İstanbul ne bekler? Bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soruyor İmamoğlu. Söylüyorum, senin üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. PKK neredeyse biz ensesindeyiz, bu kadar basit. Buna müsaade etmeyelim. Terörle mücadelede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Kato Dağı'nda kıldıklarını hatırlatarak, "Bir sonraki bayram namazını, Allah Kandil'de kılmayı nasip etsin, duamız bu. İstanbul'u kazandıkları takdirde Türkiye'nin istiklali ile oynayacaklar, siyaset savaşı başlatacaklar, İstanbul'u bu durumlara düşürmeyelim. İstanbul'a ve Türkiye'ye zaman kaybettirmeyelim. İstanbul'u da Türkiye'yi de maceraya sürüklemeyelim. 23 Haziran'da İstanbul'un huzuru bozmayacak bir tercihi hep birlikte kullanalım." şeklinde konuştu.

(AA)

İçişleri Bakanı Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız
Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette
Esra Erol'a hapis şoku
Bloomberg'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: ABD'ye baskı yapıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
İmamoğlu'nun Vali'ye "it" dediği en net görüntüler ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi
O darbecilerin cezaları belli oldu!
10 yıl önceki fiyatları duyan akın etti! Alışveriş merkezinde izdiham yaşandı
HSK'dan flaş İstanbul hamlesi! İnceleme başlatıldı
Bankaya yatıracaktı... 110 bin lirası gitti
Milli uçak ilk kez görücüye çıkıyor!
Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı
TFF'den beIN Sports açıklaması
İlk uçuşun tarihi ve rotası belli oldu...THY'nin rüya uçağı gözyüzünde...
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Rusya açık açık tehdit etti: O ülke hedefimizde olur
Yahya Bostan, perde arkasını yazdı... İşte Türkiye’nin Hakurk Planı
Görünmez olduğunu düşünen PKK'lı teröristler Tendürek'te öldürüldü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ