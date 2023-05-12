İçişleri Bakanı Soylu: Bay Bay Kemal de Amerika da bir daha ağzını açamayacak

Bakan Soylu, Beylikdüzü'ndeki Balık Hali esnafını ziyaret etti.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye'yi, milletin iradesiyle idare ettiğini söyledi.

Gelinen noktada, Türkiye'nin 100 yıllık altyapısının tamamlandığını dile getiren Soylu, "Türkiye enerji altyapısında çok önemli bir yere geldi. Bir taraftan Sakarya Gaz Sahası, bir taraftan Doğu Akdeniz'de aradığımız gaz. Diğer taraftan terörü temizlediğimiz ve şu anda petrol fışkıran Gabar, diğer tarafta da Türkiye'nin kendi yenilenebilir enerjisi. Diğer taraftan sağlık altyapısı Türkiye'nin yüzyılını kucaklamış ve kavramış durumda. Yine bunun yanı sıra hem güvenlik altyapısı, hem de bu ülkede bilişim altyapısı, hem de savunma sanayinin yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmesi, elbette ki Türkiye'nin Türkiye Yüzyılındaki altyapısını güçlü bir şekilde iyi bir noktaya getiriyor. Şimdi üretim zamanı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bir taraftan gazımızı üreteceğiz, Allah nasip edecek. Bir taraftan petrolümüzü üreteceğiz, Allah nasip edecek. Bir taraftan TOGG'umuzu üreteceğiz. Bir taraftan İHA'mızı üreteceğiz. Bir taraftan SİHA'mızı üreteceğiz. Bir taraftan Akıncı'mızı aynı zamanda Kızıl Elma'mızı üreteceğiz. Bir taraftan Altay tankımızı üreteceğiz. Bir taraftan Hürkuş'umuzu üreteceğiz, Hürjet'imizi üreteceğiz. Bir taraftan Kaan yani Milli Muharip Uçağımızı üreteceğiz. Bir taraftan Aksungur'umuzu üreteceğiz. Bir taraftan TCG Anadolu gemimizi üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni vaatlerine değinen Soylu, şunları söyledi:

"Bir taraftan bu ülkede 50 milyar dolar turizm gelirini inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki beş yılda 100 milyar dolara çıkaracağız. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Yine Tayyip Erdoğan diyor ki kişi başına gelir seviyemiz 10 bin dolar. İnşallah 5 yılın sonunda Türkiye yüzde 60 daha zenginleşecek ve Türkiye'de kişi başına gelir 16 bin dolar olacak. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan diyor ki dış ticareti, ihracatı ve ithalatı 85 milyar dolardan aldım 500 milyar doların üzerine taşıdım. Şimdi 1 trilyon dolara taşıyacağım. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Yine Tayyip Erdoğan diyor ki ben Türkiye'de çalışan insan sayısını 21-22 milyondan aldım, 32 milyona taşıdım. Önümüzdeki beş sene 6 milyon insanımıza daha iş sahası açacağım ve 6 milyon insanımız daha çalışacak, 38 milyona çıkaracağım. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan diyor ki kentsel dönüşümü bütün Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere gerçekleştireceğim. Hem yarısı sizden, yarısı da bizden yapacağım. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Allah nasip edecek. Afetzedelerimizi, depremzedelerimizi 1 yılda konutlarına kavuşturacağız. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Yapar."

- "BU ÜLKENİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Kendisini dinleyen kalabalığa "Tayyip Erdoğan dediğini yapar mı?" sorusunu soran ve "Evet" yanıtını alan Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki Türkiye'de terörist sayısı bundan 5-6 yıl evvel dağlarda 3 bindi. Şimdi diyoruz ki 83'e düştük. Dün de iki tane terörist tepeledik ve şimdi Allah nasip edecek, burada huzurunuzda şu gök şahit olsun. Şu gecenin seheri şahit olsun. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak. Sadece öyle değil. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde orada terör devleti kurup orada terörün inleri var onu yapmaya çalışanlara tam 5 askeri operasyonla beraber hadlerini bildirdik, Pençe Kilit aynı zamanda Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve bütün bunlarla birlikte Fırat Kalkanı'yla beraber bildirdik. Şimdi burada size bir şey daha söylüyorum. Önümüzdeki günlerde Allah nasip edecek ve Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak ve hepsini temizleyeceğiz." diye konuştu.

Soylu, "Hani orada terör örgütlerini, Kuzey Irak'la, Kuzey Suriye'de etkisiz hale getiriyoruz da bu Amerikalı generaller onlara taziyelere gidiyor ya, burada huzurunuzda söz veriyorum. Hepiniz şahit olun. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçildikten sonra yine Allah nasip edecek, o Amerikalı generalleri salya sümük ağlayarak çok daha taziyelere göndermeyen namerttir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin altyapısına yönelik çok güçlü hizmetlerde bulunduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, "Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hiç mazeret ortaya koymadan, yani Gezi olaylarını, 6-8 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık darbesini, 15 Temmuz hain darbesini, Rusya-Ukrayna savaşını, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurarken bizim onlara yaptığımız operasyonları, pandemiyi, dünyanın en büyük göç dalgasını, seller, yangınlar, afetler, depremler hiçbirisini mazeret ortaya koymadan bizim geminin kaptanı, bizim geminin reisi, büyük dalgalara gemiyi kaptırmadı, gemiyi karaya oturtturmadı, selametle gemiyi istikametine doğru yolculuğuna devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi bu bay bay Kemal'e üç tane koyun verseniz güdebilir mi? Bu ülkeyi nasıl idare edecek? Koyunları yarım saat içerisinde kaybeder. Biliyorsunuz koyunların bir huyu var. Akşam evlerine dönerler. O evine de dönemez, yolu da kaybeder. Kendi evinin yolunu bulamaz. Ama ona bir iyilik yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra TikTok çekmeyi çok seviyor ya. Evinin mutfağında boyuna TikTok çeksin."

Kişi başı milli gelirin 16 bin dolar seviyesine geleceğini söyleyen Soylu, "Bunu da kim yapacak biliyor musunuz? Bunu Amerika yapmayacak. Bunu şu dergileri basıp da Tayyip Erdoğan'ı kapak yapanlar yapmayacaklar. Pazar akşamı biz onlara kapak yapacağız. Bunu bu millet yapacak inşallah. Buna hazır mısınız?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Diyorlar ki Kuzey Suriye'yle Kuzey Irak'ta terör devleti kurulacak diyorlar. Türkiye'de buna müsaade edecek misiniz? Gitsin diyenler diyorlar ki diyorlar ki Apo'yla Selo serbest bırakılacak. Buna müsaade edecek misiniz? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler diyorlar ki teröre kan veren, teröre can veren oradaki belediyeleri biz aldık kayyuma verdik. Şimdi diyorlar ki 15 Mayıs gelecek, o belediyeler gene 9 yaşındaki çocukları dağa çıkaracaklar. O belediyeler yine bizim vergilerimizle dağa para gönderecekler, onlar Mehmetçiğimize kurşun olarak dönecek." şeklinde konuştu.

"Diyorlar ki FETÖ'yü tekrar devletin başına getireceğiz." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Amerika'daki, şu anda Türkiye'ye getireceğiz ve Türkiye'de yeniden FETÖ'nün egemen olmasını sağlayacağız. Buna müsaade edecek misiniz? Diyorlar ki Türkiye'nin bir bölgesine özerklik yapacağız. Afrin'den Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni süreceğiz ve kendi özerkliğimizi kuracağız. Buna müsaade edecek misiniz? Diyorlar ki Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi kadınla kadının erkekle erkeğin evlendiği bir Türkiye'yi ortaya koyacağız. Bu ayıba, bu sapkınlığa müsaade edecek misiniz? Yani LGBT'yi Türkiye'ye getirmek isteyecekler. Bay Kemal takmış getirecek canım. Bay Kemal'e bizim bir tavsiyemiz var. Evinden başla kardeşim. Milletle ne uğraşıyorsun."

Yaklaşık 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını ve bakanlığın hiçbir konforunu yaşamadığını dile getiren Soylu, "Benim yatağım Kato Dağı oldu, Cudi Dağı oldu. Benim yatağım Gabar Dağı oldu. Benim yatağım Tendürek Dağları oldu. Benim yatağım Giresun'daki sel, Kastamonu, Bozkurt'taki sel, Antalya'daki yangın, Marmaris'teki yangın oldu. Bizim yatağımız Malatya'daki, Elazığ'daki deprem oldu. Hep milletimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanımızın yüzünü ak etmek için, milletimizi huzurlu ve selametli bir şekilde yarına taşıyabilmek için arkadaşlarımızla beraber büyük bir gayret gösterdik. Belki bazen burnumu soktuğum yerlerde bana çok kızdılar ve çok saldırdılar. Ama şunu söyleyeyim milletimiz hangi belayla karşı karşıya kalmışsa oraya burnunu sokmaktan geri kaçınan namerttir, bu kadar söylüyorum." dedi.

- "TAYYİP ERDOĞAN SİZE EMANETTİR"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir kardeşiniz olarak, böyle liderler ülkeye yüzyılda bir gelir, Tayyip Erdoğan gibi liderler. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı böyle zayıf yakaladık. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı çaresiz yakaladık. Afganistan'dan kaçarken o uçağın döke saça kaçtığı bir halde yakaladık. Ukrayna Rusya Savaşı'nda tıpış tıpış Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelmek zorunda kalarak onları yakaladık. İlk kez Afrika sokaklarının nefret ettiği bir Batı, ilk kez Orta Doğu sokaklarının nefret ettiği bir Batı'yı ilk kez Orta Asya'da Türk devletlerinin nefret ettiği bir Batı'yı, Balkan sokaklarının nefret ettiği bir Batı'yı yakaladık. Şimdi onları bükme zamanı. Bir daha yüzyıl boyunca bu ülkenin kapısına onların evet vesayet için değil Türkiye'ye tahakküm için değil ancak ve ancak bu ülkenin şartlarına göre bu ülkenin yarınlarına göre siz nasıl isterseniz nasıl yaparsanız Tayyip Reis sana saygı duyuyoruz diyerek gelebilecekleri zamandır bu zaman.

Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Allah sizden razı olsun. Pazar akşamı Allah nasip edecek, öyle bir netice alacağız ki bay bay Kemal de Amerika da bir daha ağzını açamayacak. O akşam Tayyip Erdoğan o balkon konuşmasına çıkacak değil mi? Sabırsızlıkla bekliyor muyuz? İşte o balkon konuşmasına çıkarken o Amerikan Başkanı Biden'ın yüzü mosmor olacak. Bu Türkiye'nin gururu olacak, Türkiye'nin onuru olacak. Avrupalı liderler de telefon açacaklar. Diyecekler ki Tayyip Reisle konuşabilir miyiz? Kıymetli hemşehrilerim Allah bize bu onurunu nasip etsin inşallah. Allah zorlarımızı kolay etsin."