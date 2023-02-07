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07 Şubat 2023 Salı 17:37:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 17:37:00

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamalarda bulunuyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz masasında depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinden gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından yine aynı gün 7.6 büyüklüğünde 2 depremle karşı karşıaya kaldık. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu belirtmem gerekir; Birçok afet yaşadık, 10 yıl önce Van depremi ve ondan önce büyük afet ve depremler yaşadık. Hava koşulu, 500 km'lik alanı kapsaması açısından belki de tarihimizin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıyayız."

"Kapladığı alan ve yaygınlığı açısından tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler ve devletimizle seferberlik halindeyiz."

"Birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Bu konuda kendi ekiplerimiz dahil tüm ekipler sahadadır. Sahada olmayan kimse yoktur. Hava koşulları nedeniyle biraz zaman almıştır ancak yurtiçi ve yurtdışı birçok ekip görevinin başındadır."

"Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır."

Ayrıntılar geliyor. .

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş

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