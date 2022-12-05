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05 Aralık 2022 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 18:25:00

İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimi getirirseniz getirin, Rifkin'i de getirseniz, ABD'yi de getirseniz, Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda, cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olduğunu ve dava arkadaşlarına selam söylediğini aktardı.

Kentte valilik, jandarma ve polis merkezi amirliği ile bunun yanında polis eğitimi için en iyi şekilde yeni binalar yapılacağını belirten Soylu, milletin emrine amade olduklarını ifade etti.

Soylu, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla Türkiye'ye büyük devrimler yaşattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu sizler yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Etrafımızda kurulan oyunlara rağmen yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Geçmişte bizi ürkütmelerine ve korkutmalarına rağmen yaptınız. Bizi değerlerimizle tehdit etmelerine rağmen yaptınız. Bunları siz gerçekleştirdiniz, siz yaptınız. Bu ülkede 20. yüzyılın altyapısı eksikliği varken Allah sizden razı olsun ki korkmadınız, ürkmediniz her türlü tezgaha karşı, bir taraftan Gezi Olayları'na, bir taraftan 17/25 Aralık darbesine, bir taraftan 6-8 Ekim Olayları'na, bir taraftan 15 Temmuz hain darbesine karşı 'biz eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz ve dimdik ülkemizi yarınlara götüreceğiz' diyerek yaptınız. Bunu bugün Amerika'ya bağlayanlar gibi yapmadınız. Bunu Avrupa'ya bel bağlayanlar gibi yapmadınız. Bunu bu milletle yaptınız, değerlerinizle yaptınız. Siz 20 yıldır büyük bir devrimi gerçekleştirdiniz. Önünüzde saygıyla eğilmek size minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek için geldim. Allah sizden razı olsun."

Büyük bir yolculuktan geçtiklerini anlatan Soylu, "Bu ülke 1 ay, 1 yıl önünü göremiyordu hepimiz biliyoruz. Bu ülke, 'acaba yarın ne olacak' endişeleriyle karşı karşıyaydı. Depremin enkazından selin vurduğu yerlere kadar herkes, 'nerede bu devlet' diye feryatlar üretiyordu. Bu ülke önünü göremeyen bir Türkiye'den, ilk önce kıymetli Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, onun dava arkadaşlarının ortaya koyduğu azimle, ilk önce '2023' dedi. Şimdi 2023'e geldik. 250 milyar doların üzerinde ihracatımız var, 31 milyon istihdamımız var. Allah'ımıza çok şükürler olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin artık kendi aracının kendi yenilenebilir enerji kaynaklarının olduğunu vurgulayan Soylu, bugün sadece 2023'ü hesaplamadıklarını 2053 ve 2071'i düşündüklerini anlattı.

Bakan Soylu, hedefe doğru hep beraber yürüdüklerinin altını çizerek, "Türkiye yüzyılı diyoruz. İlk önce '2023' dedik. 20 yıllık bir perspektif ortaya koyduk. Cumhuriyetin 100. yılıyla. Önünü göremeyen Türkiye'den, yüzyılını planlayan bir Türkiye'ye geldik hep beraber." ifadelerini kullandı.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştiren Soylu, "Şimdi gene Rifkin diye bir adama muhtaç ediyorlar Türkiye'yi. Bu Kılıçdaroğlu kime çalışıyor, Allah'ını severseniz ya?" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, ABD'nin işgal ettiği Irak'a demokrasi getireceğini ancak bu ülkede hala siyasal istikrarsızlığın devam ettiğini, yıllarca demokrasinin beşiği olarak bilinen İngiltere'de son 3 ayda talimatla 3 başbakan değiştiğini hatırlattı.

"2023'TE YENİLECEKSİNİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkesi için yaptıklarından dünyada rahatsızlık duyulduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün kızdıkları şey şudur. Eğer Tayyip Erdoğan 'dünya 5'ten büyüktür' demeseydi, onların söyledikleri her şeyi kabul etmiş olsaydı, kendi insansız hava aracını yapmamış olsaydı, savunma sanayini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmamış olsaydı, dünyanın en büyük en güçlü havalimanı istasyonunu kurmamış olsaydı, dünyanın en büyük barajından birisini yapmamış olsaydı, eğer nükleer santrallere başlamamış olsaydı, yenilenebilir enerjileri yapmamış olsaydı, bölünmüş yolları yapmamış olsaydı, Yavuz Selim Köprüsü'nü yapmamış olsaydı, Marmaray yapmamış olsaydı, dünya debelenirken 'ne yapacağız' diye Çanakkale Köprüsü'nü yapıp bitirmemiş olsaydı Tayyip Erdoğan'a dokunmazlardı. Tayyip Erdoğan bütün bunları gerçekleştirdiği için Türkiye'nin altyapısını sağlam bir altyapı haline getirebildiği için geçmişte olduğu gibi bir fiskeyle düşmeyecek Türkiye'yi onlarla karşı karşıya bırakmadığı için elbette ki topyekun yükleniyorlar. Kimi getirirseniz getirin, Rifkin'i de getirseniz, ABD'yi de getirseniz, Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz."

Etiketler : İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı bakan soylu
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