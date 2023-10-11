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11 Ekim 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 08:30:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” Operasyonları kapsamında, 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” Operasyonları kapsamında, 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar" Operasyonları kapsamında, 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı

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