15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:26:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde konuşuyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde konuşuyor
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