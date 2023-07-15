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15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:26:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde konuşuyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde konuşuyor

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