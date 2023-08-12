"Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Masatlı ve diğer ilgililerin de katıldığı basına kapalı toplantının ardından Yerlikaya, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yürütülen içme suyu şebekesi alt yapı çalışmasını inceledi.

Yerlikaya, buradaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlık takibi doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilen illerde gece gündüz gayret sarf ettiklerini söyledi.

Depremzedelere yönelik geçici barınma hizmetlerine değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada artık çadırda kalan pek çok şehrimiz de kalmadı. Az sayıda Hatay'ımızda kaldı. Tesiste misafirler de hakeza Kredi Yurtlar Kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza tercihleri doğrultusunda ya kira yardımı ya konteyner hizmetlerini sunar hale geldik. Hatay'da çadırda kalan az sayıda vatandaşlarımız en geç 20 gün içerisinde talepleri doğrultusunda konteynere geçiyor. Kira yardımı isteyenlere de zaten aynı gün bunu veriyoruz."

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Esen Kart" uygulamasının başlatıldığını anımsatarak, "Biz yaptığımız değerlendirmeler sonucu Esen Kart sistemine geçiyoruz. Kartı, AFAD ve Türk Kızılay birlikte çalışarak oluşturdular. İnşallah kart dağıttığımız konteyner kentteki depremzedelerimize 15 Ağustos'ta ilk yüklemeleri yapılacak ve her ayın 15'inde bu yüklemeler gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

AĞIR HASARLI BİNALARDAKİ YIKIM ÇALIŞMALARI



Beşinci kira yardımının 15 Ağustos'ta ödeneceğini belirten Bakan Yerlikaya, yeni atanan veya kentlere gelecek olan kamu görevlileriyle ilgili valilerin başkanlığında ihtiyaç toplama hizmeti verildiğini anlattı.

Yerlikaya, hasarlı binaların yıkım çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Depremden hemen sonra yıkılmış, acil yıkılacak olan, yıkılması gereken binaların tamamını yıktık, bitirdik. Ama ağır hasarlı olanlarla da ilgili 11 vilayette valilerimizin başkanlığında bunların ihaleleri yapıldı. Bu noktada da büyük bir gayret var. Valimiz geldiği günden beri gerçekten arkadaşlarıyla güçlü şekilde çalışıyor. Metrekare cinsinden, ağır hasarlı olup da yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi. Arkadaşlarımız çok daha hızlanıyor. İnşallah yakın bir zaman içerisinde biz, yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış olacağız."

İÇME SUYU ALT YAPISI



Hatay'da, afetin ardından su şebekesinde sorun yaşandığını anımsatan Yerlikaya, bu konuda İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, İLBANK, AFAD, Devlet Su İşleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KOSKİ) birlikte çalıştığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, içme suyu çalışmaları için İçişleri Bakanlığı olarak 100 milyon liralık yeni destek sağladıklarını belirterek, "Tek tek tamiratlarımızı yapıyoruz ve oraya düzenli olarak su şebekesini veriyor hale getiriyoruz. Arkadaşlarımız sıcakta, gündüz gece demeden gerçekten cansiparane çalışıyorlar. Biz her zaman onların yanındayız ve maddi desteğimizi veriyoruz. İnşallah bu çalışmayı da kısa zaman içerisinde bitirip bütün hasarsız, az hasarlı evlerimizin sularını tam zamanlı olarak akmalarını, faydalanmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Elektrik ve doğal gazla ilgili çalışmalarda da ciddi mesafe alındığını dile getiren Yerlikaya, bu konuların takipçisi olduklarını vurguladı.

Yerlikaya, Reyhanlı ilçe nüfusunun 400 bini geçtiğini dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Reyhanlı'da mevcut su kaynağı, ihtiyacın altında kaldığı için 8 kuyu açıldı. 8 kuyuda mükemmel su kaynağı bulundu. Dolayısıyla yeniden sıfırdan şebeke yapmamız lazım. Buraya gelirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Mehmet Özhaseki ile görüştük. Her şeyimiz hazır. Kaynakla ilgili bir sıkıntımız vardı. Biz AFAD, İçişleri ailesi olarak 100 milyon lira yine destek olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hemen telefonla arz ettik, buradan şükranlarımızı sunuyoruz. 250 milyon liralık kısım da hemen temin edildi. İLBANK ihaleye pazartesi çıkacak. Sayın Özhaseki'nin sözü, 15 gün içerisinde Reyhanlı'nın bütün su şebekesiyle ilgili Allah'ın izniyle yeniden, sıfırdan yapım süreci de başlayacak. Buradan kardeşlerimize hem bu müjdeyi veriyorum hem de sabırları, anlayışları için her birine tekrar müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum."

"ASRIN KARDEŞLİĞİNİ SERGİLEDİĞİMİZ BU ORTAMDA HEYECANIMIZ HİÇ EKSİK OLMUYOR"



Kentteki kurum binalarıyla ilgili çalışmalara değinen Yerlikaya, vatandaşlara hizmet verilecek yapıların yeniden inşası ile onarım ve güçlendirme işlemleri için hızla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Yerlikaya, Hatay'ı gelecek hafta tekrar ziyaret edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah, deprem başta olmak üzere afetlerden milletimizi ve bütün insanlığı korusun diyoruz. Birbirimize kenetlendiğimiz, devlet millet el ele, yaraları sarmakla ilgili asrın kardeşliğini sergilediğimiz bu ortamda heyecanımız hiç eksik olmuyor, her zaman artarak devam ediyor. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlarımızın, kurumlarımızın, bütün devlet birimlerimizin sizlerle beraber öncekinden daha iyi noktaya gidiyor olduğunu görmek de gerçekten bizi hem çok memnun ediyor hem de hizmet heyecanımızı daha da artırıyor."

Bakan Yerlikaya, açıklamasının ardından prefabrik iş yerlerine gitti, sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi.