  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir provokatörleri tutuklandı
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
İşte İzmir depreminin ürküten sesi
İşte Türkiye'nin 31 Ekim tablosu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca İzmir'deki son durumu açıkladı
İzmir'deki depremden bir güzel haber daha geldi
Rusya'dan işgalci Paşinyan'a bir kez daha ret: Talebi geri çevrildi
Depremin isimsiz kahramanları: AFAD arama kurtarma köpekleri
Bakan Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan İzmir'e gidiyor
Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı
Askeri uzman, işgalci Ermensitan'ın Su-25'lerinin en büyük dezavantajını açıkladı!
Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı
Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran gelişme: Yavuz testlere başlayacak
İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi!
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
31 Ekim 2020 Cumartesi 23:05:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 23:05:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce açıkladı: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'deki depremle provokatikf paylaşımlar nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

Etiketler : izmir deprem sosyal medya provokatif paylaşım izmir depremi içişleri bakanlığı muhterem ince
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER