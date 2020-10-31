İzmir provokatörleri tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce açıkladı: 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'deki depremle provokatikf paylaşımlar nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."