  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Başkan Erdoğan: İzmir'den gelen haberler bizi üzmüştür
Emniyetten depremle ilgili inceleme
Bakan Koca 30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
Başkan'dan Yunanistan'a: İhtiyaç olursa yardıma hazırız
Kuşadası açıklarında deprem!
İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi
İzmir'deki deprem sonrası AFAD uyardı: Hasarlı yapılara girmeyin
Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı
İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
Depremin ardından ilk görüntüler geldi
İzmir'de deprem: 17 ölü 763 yaralı
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı
Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
TEM otoyolunda tır alev alev yandı
Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
Halil Sezai'ye verilen ceza belli oldu
31 Ekim 2020 Cumartesi 00:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 00:00:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden sonra sosyal medya da provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve tespit edilen 16 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirileceğini açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin “tespit” çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.”

Emniyetten depremle ilgili inceleme

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Bu arada Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, "depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için" İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

6 KİŞİ İÇİN ADLİ İŞLEM

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlandı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirilecek" denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İnce, “Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!” dedi.

Etiketler : izmir deprem sosyal medya provokatif paylaşım içişleri bakanlığı muhterem ince
Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER