İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirileceğini açıkladı.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin “tespit” çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.”

Emniyetten depremle ilgili inceleme

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Bu arada Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, "depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için" İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

6 KİŞİ İÇİN ADLİ İŞLEM

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlandı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirilecek" denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İnce, “Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!” dedi.