"Birbirine bu kadar kenetlenen başka bir millet yok"

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu : Birbirine bu kadar kenetlenen başka bir millet yok

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Karaloğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı, yetkililerden kentteki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ilçelerde ayrı ayrı toplantı yapıp 154 günde gelinen noktayı değerlendireceklerini söyledi.

"BÜTÜN AFETLERDEN DAHA BÜYÜK BİR AFETİ YAŞADIK"



Elde edilen bilgi ve verilerin kendilerine yol göstereceğini ve ışık tutacağını anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:

"İşte bugün geldiğimiz noktayı anlamak istiyoruz. Bundan sonraki süreci de nasıl hızlandıracağız onu hep birlikte çalışacağız. Depremde Kahramanmaraş'ta 12 bin 635 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini rahmeti rahmana kavuştuğunu görüyoruz. Ölenlere rahmet tedavisi devam edenlere şifalar diliyorum. 'Asrın felaketi' deniliyor, aslında asırda geçen belki insanlık tarihinin yazıldığı günden bu tarafa bildiğimiz bütün afetlerden daha büyük bir afeti yaşadık."

Sahada çalışanlar başta olmak üzere herkesin büyük fedakarlık göstererek bir işin ucundan tuttuğunu hatırlatan Karaloğlu, bu sayede belirli bir noktaya gelindiğini dile getirdi.

"KENETLENDİK BUGÜNE KADAR GELDİK"



Depremle ilgili tatbikatların, senaryolar üzerinden yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"18 şehrimiz ve 15 milyon insanımızın etkileneceği bir senaryoyu hiçbirimiz hayal bile edemezdik. Ama Rabb'imin gücü karşısında bir güç yok, bunu yaşadık. Fatura ağırdı ama milletimiz ve devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kenetlendik bugüne kadar geldik. Burada çok büyük fedakarlıklar var. Kriz ortaya çıktıktan sonra bizim kadar krizi hızlı çözen bu kadar kenetlenen dünyada başka bir millet yok. Buda bizim milletimizin en büyük özelliğidir onunla da gurur duyuyoruz."

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile ilgililer katıldı.