VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dikkat çeken Türkiye yorumu!
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'nin sistemine talip oldular: Bize de öğretin
Türk SİHA'sı satın alacaklar
Enflasyon oranı son dakika açıklandı!
AKINCI İHA'lar göreve hazır
Yeni insansız helikopterler envantere giriyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı!
Fitch'ten Türkiye kararı! Tahminleri yükseltti
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!
AB zorunlu aşıyı tartışıyor
Engin'in bir tanesi
Üretmeye çalışıyor
Düşman çatlattılar
Kaşınanı kaşırım
Anne baba olmadan önce genetik testi yaptırın
Kuruyemiş alerjisi son 20 yılda 3 kat arttı
Anne adayları dikkat! Aşırı kilolu ya da zayıf olmak erken doğum nedeni
Psikiyatrik bozukluk diyabeti tetikliyor
Crohn ve Kolit'in 8 belirtisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Aralık
03 Aralık 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 09:30:00

İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde "Eren Kış-10 Çemçe- Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel 70 operasyonel tim görev alıyor.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Eren Kış-10 Çemçe Ferhat Çiftçi Operasyonu
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Reyting kurbanı misafir

Reyting kurbanı misafir
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
Yavaş yavaş eriyorum

Yavaş yavaş eriyorum
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar
Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'

Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'
3 yıl sonra zirvede

3 yıl sonra zirvede
Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER