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29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21:00

İçimizdeki Bizanslılar üzülecek! Ayasofya Camii'ne turist akını

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İbadete açılması durumunda turistlerin Ayasofya'ya gelmeyeceğini savunanlar yanıldı, Ayasofya hem yerli hem de yabancı turistlerle dolup taşıyor.

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının üzerinden 6 gün geçti.

İbadete açıldığı günden bugüne kadar geçen sürede yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Ayasofya Camii, ibadete açılması durumunda ziyaretlerin azalacağını savunanları yanılttı.

HEM İBADET YAPILIYOR HEM DE ZİYARET

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan Ayasofya Camii'ne vakit namazları aralarında vatandaşlar gruplar halinde alınırken, yabancı turistler de rehberler eşliğinde kafilelerle beraber camiyi geziyor.

İNGİLİZ TURİSTLER AYASOFYA'YI BÜYÜLEYİCİ BULDU

Oğlu Alvern Qıan ile birlikte Ayasofya'yı gezen İngiliz anne Ann Qıan, "Aslen Çinliyiz. İstanbul'a üçüncü gelişimiz ama Ayasofya'ya ilk kez geliyoruz. Gerçekten çok beğendim, içerisi çok büyüleyici. Buraya gelmekten son derece mutluyuz. Biz buraya gelmekten çok memnunuz. Başörtümü annemden aldım. İstanbul'u ziyaretimde ihtiyaç olduğunu hissettiğim için sürekli yanımda tutuyorum. Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklarım ve aile dostalarım var. İstanbul'u her mevsimde deneyimledim. Dünyada çok farklı yerler var ama benim favori şehirlerimden biri İstanbul'dur. İstanbul'u çok sevdiğim için tekrar tekrar geliyorum." dedi.

"ATMOSFER VE RENKLERİN AMBİYANSI ÇOK GÜZEL"

Tabletiyle bol bol fotoğraf çeken Alvern Qıan da "İki hafta önce haberleri gördük. Ayasofya'nın camiye çevrileceğini duyduk. Atmosfer ve renklerin ambiyansı çok güzel." ifadesini kullandı.

"AYASOFYA ÇOK SEMBOLİK, O YÜZDEN GÖRMEYE GELDİM"

İçeri girmek için fotoğraf makinesiyle öğle namazının bitmesini bekleyen Belçikalı Malaurie Chokouale de, "İstanbul'a ve Ayasofya'ya ilk gelişim. Buraya bir hafta önce geldim. Ayasofya çok sembolik, o yüzden görmeye geldim. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

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