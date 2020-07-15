İçimizdeki Binazslılar çılgına dönecek! Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü
Danıştay kararı ile müze statüsünden cami statüsüne döndürülen Ayasofya'da müze tabelaları indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.
Bu kararla birlikte, Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
Açıklanan kararla birlikte Türkiye'ye başta Yunanistan ve AB'den tepkiler yükselirken, bir o kadar da Türkiye'deki siyasi partiler tepkilerini kamuoyu önünde dile getirmişti.
MÜZE TABELALARI İNDİRİLDİ
Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü.
Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.
- İngiltere Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye oyun değiştirici
- Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
- Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine telefon
- Gri Liste'de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
- Bakan Gül'den 15 Temmuz açıklaması: Yargıda korku duvarları yıkılmıştır
- Bakan Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele mesajı