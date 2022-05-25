"İç kaos oluşturmak istiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin tepkiler art arda geldi.

"YAPTIKLARI, YALAN TERÖRÜNE ALET OLMAK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük, Türkiye siyasetinin ise demokratik olduğun belirten Altun, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi.

"Siyasal rekabet alanında demokratik bir çerçeve içerisinde yarışma imkanı varken, ülkenin geleceği, gençleri için çözüm önerileri sunmak varken, bu tür yalanlarla kendilerine göre kampanya yapma gayreti içerisindeler" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Oysa yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak, yalan terörü içerisinde faaliyet göstermektir. Dil uzatılan vakıflar, bu ülkenin değeridir. Bu ülkede sivil toplum son derece gelişmiştir. Son 20 yılda Türkiye'de sivil toplum alanı Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birlikte daha da genişlemiştir. Burada adı anılan TÜRGEV de ENSAR da bu ülke için bu ülkenin gençleri için yasal bir şekilde, kamu denetimine tabi, şeffaf, hesap verilebilirlik ilklerine uygun şekilde faaliyet gösteren kurumlardır. Aynı zamanda bu kurumlar, uluslararası alanda da faaliyet gösteren kurumlar. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bu kurumlar, faaliyet gösterdiği ülkenin hukukuna, kurallarına uyun bir şekilde hareket ediyorlar. ABD'de 1930'lu yıllarda çıkmış bir para yasası var. Amerikan Adalet Bakanlığı bu çerçevede TURKEN'e demiş ki 'Buraya gel kaydol.' TURKEN de gitmiş oraya kaydolmuş. Kayıt esnasında da birtakım belgeler beyan etmiş. Onları da Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlamış. Burada yayımlanan belgeleri sanki gizli belgeleri eline geçirmiş gibi sallayıp da buradan bilgiler sunmak çok büyük bir haksızlıktır."

"DEMOKRASİYİ HEDEF ALIYOR"

Ömer Çelik de katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu bu iftiraları sistematik olarak dile getiriyor. Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaoğlu devrede. AK Parti hukuki girişimde bulunacak. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor, iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Belediyelere derneklere sesleniyor, birilerini suçluyor. Demokrasiyi hedef alıyor. Her zamanki gibi söyleyeceği bir şey yok. Bir siyasi partinin sağdan sola savrulması çok az görülmüş bir şey. Türkiye içeride ya da dışarıda bir atağa kalksa, ardından CHP faaliyeti geliyor. Açık ve şeffaf yapıları illegal yapılarmış gibi hedefe koyuyor. Devlet kuruluşlarını işlevsizleştirmeye çalışıyor. Belgeler elimizde diyor. Bunlar kanun çerçevesinde olan şeyler. Geçmişte FETÖ'nün kullandığı argümanları bugün Kılıçdaroğlu kullanıyor.

"AİLE KAVRAMINI SİSTEMATİK OLARAK HEDEFE KOYUYOR"

Hukuki haklarımızı da koruruz, siyasi olarak cevap da veririz. Herkesin ailesi kutsal ve saygıdeğerdir. Aile üzerinden siyaset yapmaya devam ederse sert karşılık görür. Bizim dilimizin ne kadar sertleşebileceğini o tahmin bile edemez. Aileye de saldırdıktan sonra hangi kırmızı çizgiye dikkat edeceksin? Açık kurumlar üzerinden 15 Temmuz'da ölümü göze alan Cumhurbaşkanına iftira atmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını sistematik olarak hedefe koyuyor.

FETÖ'nün bu öğrenci kardeşlerimize sahip çıkan yapılardan neden rahatsız olduğunu biliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu bu yapılardan kim adına ve niçin rahatsız olmaktadır? Demokratik adap içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Kimse seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez.

NUMAN KURTULMUŞ: FETÖ'VARİ BİR SÖYLEM

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş "Bu tarz Türkiye siyasetini kirletiyor, bu dil zehirli. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Söylemleri tamamen FETÖ'vari bir söylemdir. Biz buradayız Cumhurbaşkanımız burada. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti." ifadelerini kullandı.

"SİYASET ÜRETEMEYEN KILIÇDAROĞLU, YALAN ÜRETİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, yalan üretiyor. Hizmet üretemeyenler, iftira üretiyor" ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

Hiçbir etik ve ahlaki değeri tanımayanlar, sahte algı hapishaneleri kurmak istiyor. Milletimiz, zor zamanlarda kimin kaçtığını, kimin amansız bir mücadele verdiğini çok iyi biliyor!

Kendisine 'milletin sesi' diyerek Kandil'in sesi olanlara, yalan, iftira ve ithamlarla millet iradesine düşmanlık yapanlara en güzel cevabı milletimiz verecektir. Bugün başkasının rüyasını görenler, yarın milletimizin gerçeğine uyanacak!

Aziz Milletimiz ve Yurdum Meydanları şahittir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 28 Şubat'ta vesayete, 15 Temmuz'da tanka-tüfeğe boyun eğmeyen biz; Darbe zamanlarında saklanacak delik arayanların kifayetsiz ayak oyunlarına ve çapsız tehditlerine asla pabuç bırakmayız!

Cesur yürüyüşümüz, kuru gürültüye aldırmadan; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimiz ile omuz omuza devam edecektir.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA GETİRİLİŞİNİN DİYETİNİ ÖDÜYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa getirilişinin diyetini ödüyor. Bugüne kadar FETÖ sözcülüğü yaptı, yine FETÖ sözcülüğü yapmaya devam ediyor" dedi.

"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ"

Büyük Bİrlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler,15 Temmuz'da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi'de,15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız,kardeşi kardeşe düşüremediniz,düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.