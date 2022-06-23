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23 Haziran 2022 Perşembe 17:43:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 17:43:00

İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesinde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin NATO'daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı.

GIDA KRİZİ VE TERÖRLE MÜCADELE İÇİN UYUM ÇAĞRISI

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede Madrid Zirvesi'nde ele alınacak yeni Stratejik Konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler dile getirildi.

Müttefiklerin, ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği vurgulandı.

NATO SÜRECİNDE SOMUT ADIMLAR ATILMADAN İLERLENMEYECEĞİ HATIRLATILDI

İsveç ve Finlandiya'nın, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği aktarıldı. Somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağının altı çizildi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm'de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu dile getirildi.

TAHIL SEVKİYATI İÇİN GÜVENLİ KORİDOR

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BM'nin de dâhil olduğu bu müzakere sürecinden netice alınmasının küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı söylendi.

Etiketler : İbrahim Kalın Türkiye NATO Karadeniz
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