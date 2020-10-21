İbrahim Kalın'dan haydut Ermenistan'ın lideri Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği bellidir
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı twitter'dan, işgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepkide bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın ancak Karabağ'ın işgalden kurtulunca geleceğini açıkladı.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.
Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020
Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:
Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir.
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