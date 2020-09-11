İbrahim Kalın'dan Fransız Macron'a anladığı dilden cevap: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım
Kaynak: Akşam
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız lider Macron'un Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada 'Sözü uzatıp kendimizi yormayalım' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngiltere'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un omzuna elini attığı fotoğrafı paylaşarak "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Sözcü Kalın, İngiltere'de düzenlenen NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini attığı fotoğrafı paylaşarak "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." ifadesini kullandı.
Sözü uzatıp kendimizi yormayalım. pic.twitter.com/8u64UKUJfT— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 11, 2020
NE OLMUŞTU?
İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 Aralık 2019'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin birebir görüşmeler esnasındaki tavırları gazetecilerin gözünden kaçmadı. Dünya basınının yakından takip ettiği zirveye Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna elini atması damga vurmuştu.
Sosyal medyada Macron'un, Trump ve Başkan Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan kullanıcılar aradaki farkı "Erdoğan odada değilken Macron, Erdoğan odadayken Macron" ifadesiyle caps yapmıştı.
- Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
- Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
- Başkan Erdoğan: Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz
- Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
- İçişleri'nden 81 ilimize yeni koronavirüs genelgesi: İhlal edenler yurt ve pansiyonlarda süreyi tamamlayacak
- 4 akademisyeni öldürmüştü! Volkan Bayar'ın cezası belli oldu