İbrahim Kalın'dan dikkat çeken f-16 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, F-16, Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan ve İsrail'le ilişkiler konusunda Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, F-16'lara yönelik talep konusunda, "Biden yönetimi bunu ileriye taşımak için bir dizi somut, olumlu adım attı. Şimdi Kongre'den geçmesi gerekiyor ve Kongre'den onay alacağını umuyoruz. Bu zorlu dönemde sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin ve NATO'nun savunma kabiliyetlerini de güçlendirecektir. Daha fazla işbirliği ve karşılıklı anlayışa dayalı adımlar da devam etmektedir" dedi.

"Avrupalı ortaklarımızın birçoğunda ve ayrıca söylemeliyim ki ABD yönetiminde stratejik vizyon ve liderlik eksikliği var" diyen Kalın, daha büyük resme bakıldığında Afganistan'dan Suriye'ye, göçten gıda güvenliğine ve terörle mücadeleye kadar Türkiye'nin bu konularda kilit bir ortak olduğunu ama bazı müttefiklerin politika varsayımları ile bu konularda Türkiye'nin ne tür bir stratejik rolü olduğunu takdir etmediğini vurguladı.

DOĞU AKDENİZ VE İSRAİL'DEN ENERJİ

Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hakkındaki sorulara da cevap verdi.

Kalın Doğu Akdeniz'e kıyısı olan neredeyse her ülke tarafından doğalgaz keşfi yapıldığını, bu gazın Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus gazına bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği için alternatif bir kaynak olabileceğini ifade ederek, "Başlıca alternatiflerden biri Doğu Akdeniz gazı. Türkiye bu konuda yardımcı olmaya, sürecin bir parçası olmaya hazır" dedi.

Kalın, "Doğu Akdeniz'deki doğalgazın hepimizi için refah yaratacaktır. Bunu (Doğu Akdeniz'e kıyısı olan) tüm ülkeler için fırsata çevirmek istiyoruz. Yeni enerji keşiflerinin yeni gerilimler değil yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetleri hakkındaki soruya ise Kalın, "Sondaj faaliyetleri vakit alıyor ve keşif yapacağınızın garantisi yok. Arama lisansımız bulunan bölgelerde keşif ve sondaj yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

Türkiye'nin İsrail'den gaz ithalatı hakkındaki soruya ise Kalın, "Bu fikre açığız. Uzmanlar Doğu Akdeniz gazını taşımak için en uygun rotanın Türkiye'den geçtiğini ifade ediyorlar. Ceyhan'a kadar uzanan boru hattımız var ve gazı buradan Avrupa başkentlerine taşıyabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'i Mayıs'ın son haftasında ziyaret edeceğini, buna müteakip Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin planlandığını belirten Kalın, "Burada konu hakkındaki ayrıntıları ele alacaklar. Prensipte (İsrail'den gaz ithalatı konusunda) sorun görmüyor, hatta potansiyel görüyoruz" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME

Kaşıkçı cinayeti sonrası iki ülke ilişkilerinde yaşanan krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üç hafta önceki Suudi Arabistan ziyaretini değerlendiren Kalın, iki ülke ilişkilerinin "karşılıklı fayda sağlayacak şekilde" normalleşmesini istediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan'a silahlı insansız hava aracı satışının gündemde olup olmadığına yönelik bir soruya Kalın, "Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum... Ancak şu anda spesifik bir proje var mı, bu konuda bilgim yok" dedi.

Kalın, iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki aylarda ve yıllarda hızla toparlanmasını beklediğini belirtti.

Kral Salman, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Erdoğan'ın Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek konusunda mutabık kaldığını belirten Kalın, "Bu kapsamda yeni yatırımlar, ziyaretler ve ticaret göreceğiz" dedi ve ekledi:

"Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımlar atılacağına ve olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz... Sonuçları çok yakında göreceğiz."