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13 Nisan 2022 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 18:41:00

İbrahim Kalın: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri on yıllar sürecek

Kaynak: Akşam

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini belirterek, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor, bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.

Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.

Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı kalın ukrayna rusya
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