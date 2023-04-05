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05 Nisan 2023 Çarşamba 20:38:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 20:38:00

İbrahim Kalın, Tim Barrow ile telefonda görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Finlandiya'nın NATO'ya üye olması, İsveç'in üyelik süreci başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye ile Birleşik Krallık'ın küresel ve bölgesel konularda istişare ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı. Savunma sanayii alanında iki ülke arasında devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ukrayna savaşının sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi konusunda Türkiye'nin diplomatik çabalarına destek verilmesi gerektiği ifade edildi. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının uzatılması sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin tamamlanmasının memnuniyet verici olduğu belirtilirken, bu süreçte Türkiye'nin oynadığı yapıcı role atıf yapıldı. İsveç'in Üçlü Mutabakat'tan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesi hususunda Türkiye'nin beklentileri yinelendi.

Etiketler : İbrahim Kalın Tim Barrow Finlandiya nato

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