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24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:50:00

İbrahim Kalın: Tahıl koridoru anlaşması yeni bir platform oluşturabilir

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Birleşmiş Milletler'e bağlı heyetin Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapacağı ziyaretin tansiyonu düşüreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a konuk oldu. Kalın, Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere yeniden başlaması için uluslararası kamuoyunun da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan CNN Internatıonal kanalında Moskova-Kiev ilişkilerini değerlendirdi.

Kalın, tahıl koridoru anlaşmasının Rusya ve Ukrayna için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir platform oluşturabileceğini söyledi.

Bunun yalnızca Rusya ve Ukrayna taraflarının istekliliğiyle değil uluslararası kamuoyunun da bu konudaki desteğiyle mümkün olacağını belirten Kalın, ''Bunun sağlanması için elbette Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını durdurması gerekiyor. Her iki tarafın da net bir anlayışa ve gönüllülüğe sahip olması gerekiyor. Türkiye tarafları bu konuda bir araya getirmek için yoğun çaba gösteriyor'' dedi.

''BM'NİN SANTRALİ ZİYARETİ GERGİNLİĞİ BİR SÜRE DURDURABİLİR''

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni kısa süre içinde ziyaret etmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Kalın, bağımsız heyetin nükleer santralde güvenli ve serbest bir ortamda çalışacağını, ziyaretin gerginliği bir süre durduracağına inandıklarını belirterek, Rusya dahil hiç kimsenin nükleer bir felaket istemediğinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin uluslararası heyetlere çağrıda bulunarak nükleer santralin güvenliğinin sağlanmasını istediğini vurguladı.

''KIRIM UKRAYNA TOPRAKLARININ BİR PARÇASIDIR''

İbrahim Kalın, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının hukuki olmadığını Türkiye'nin bu konudaki duruşunun 2014 yılından bu yana değişmediğini söyledi.

Kırım'ın Ukrayna topraklarının parçası olduğunu belirten Kalın, yapılacak her türlü anlaşmada bunun temel alınması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya
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