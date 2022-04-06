İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Yenikapı Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen UKOME olağanüstü toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşüldü.

Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ise karara şerh düştü.

Tam elektronik bilet 5,48'den 7,67 liraya yükseldi

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

"Şerhimizin arkasındayız"

UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, ücretlerin ayrı ayrı değerlendirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Yüzde 32 olarak. Ama böyle bir oylama olmayacağı söylendi. Dolayısıyla biz aralıkta yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. O şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhlerimize sadık kalarak, mahkeme sürecinin de devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz." dedi.