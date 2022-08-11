İBB'nin kıyımı belgelendi

TMMOB Orman Mühendisleri Odasınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan'da kesilen 112 çınar ağacı hakkında Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca rapor hazırlandı. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB'nin teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

'ACELEYLE KESİLDİ'

Türkyılmaz, "İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili uzmanlar tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi.

Bakım çalışmalarının uzman ekip tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, "Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacı kuruyacak. Kuruduğu için kestik diyecekler. Dolayısıyla biz de bunun çınarları kurutmak için bilinçli bir operasyon olduğu kanaati oluştu" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINMADI'

Türkyılmaz, "Raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin, hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır" diye konuştu.

'AĞAÇLAR HÂLÂ YOK OLUYOR'

Çeşitli gerekçeler gösterilerek ağaçların bilinçli olarak kurutulduğunu belirten Türkyılmaz, "Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir. Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir" dedi.