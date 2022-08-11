VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: Rip akıntısı
Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem hacmi 3 yılda 56 milyar lirayı geçti
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl 209 bin parti ürün denetlendi
Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı
Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez süre verdi: Milletimizle müjdeyi paylaşacağız
İletişim Başkanı Altun hedefi açıkladı
Şehit Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı
İtalya gemisi emsal olacak: Başvurun, izin verelim
Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Ülkeyi sarsan FBI baskını! Anayasal hakkını kullandı
İBB'nin kıyımı belgelendi
Akıl yaşta değil değil
Vitaminin fazlası zarar
Anne sütünün ağrı kesici etkisi var
Brokoli ile zencefil kökü saç ve tırnakları güçlendirir
Serinlemek isterken hasta olmayın
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ağustos
Megakent'te turuncu alarm... 7 bin şimşek bekleniyor
11 Ağustos 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 08:30:00

İBB'nin kıyımı belgelendi: 112 çınar bilinçli olarak kurutulmuş

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Çınarlar kasıtlı kurutuldu! Orman mühendisleri İBB'ye tepkili. Orman Mühendisleri Odası, Çırağan Caddesi'nde katledilen 112 çınarla ilgili raporunu tamamladı: “Ağaçlar kasıtlı olarak tedavi edilmedi.”

TMMOB Orman Mühendisleri Odasınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan'da kesilen 112 çınar ağacı hakkında Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca rapor hazırlandı. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB'nin teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

'ACELEYLE KESİLDİ'

Türkyılmaz, "İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili uzmanlar tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi.

Bakım çalışmalarının uzman ekip tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, "Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacı kuruyacak. Kuruduğu için kestik diyecekler. Dolayısıyla biz de bunun çınarları kurutmak için bilinçli bir operasyon olduğu kanaati oluştu" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINMADI'

Türkyılmaz, "Raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin, hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır" diye konuştu.

'AĞAÇLAR HÂLÂ YOK OLUYOR'

Çeşitli gerekçeler gösterilerek ağaçların bilinçli olarak kurutulduğunu belirten Türkyılmaz, "Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir. Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir" dedi.

Etiketler : ibb çınar ağacı ağaçlar kansere yakalandı İBB yönetimi
Yanındaki kadına saygın olsun

Yanındaki kadına saygın olsun
Bağırsakları düğümlendi

Bağırsakları düğümlendi
Sakin tatili seviyor

Sakin tatili seviyor
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
7 günde 21 bin kişiyle buluştu

7 günde 21 bin kişiyle buluştu
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Yağmurda sahneden inince yuhalandı

Yağmurda sahneden inince yuhalandı
Spiker sevdası

Spiker sevdası
Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes