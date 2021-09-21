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21 Eylül 2021 Salı 11:33:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 11:48:00

İBB'den yeni skandal! Yurt dışına kaçırılan tarihi eseri satın aldılar

Kaynak: Sabah

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yeni bir skandala imza atarak, Şile Bozgoca Camii'nden çalınan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Kültür Ve Turizm Bakanlığı'yla irtibata geçmeden müzayede satın aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıklayıp, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii'nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul'a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi'de sergileyeceğiz" dedi.

Sabah'ın haberine göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat tarafından yurtdışına çıkartıldığı belirtilen kitabenin ise çalınarak ülke dışına çıkartıldığı öğrenilirken İBB yönetiminin çalınan devlet hazinesine para ödeyerek alması tepki çekti.

İBB yönetiminin ayrıca satın alma işlemi öncesinde devlet kurumlarına danışmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da bilgi vermediği öğrenildi. Kitabenin hukuki yollar ile ülkeye getirilmesi için mücadele eden ve gerekli yazışmaları yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını da sekteye uğrattı.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı kitabe satın alma çalıntı türkiye
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