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11 Haziran 2019 12:20 | Salı

İBB'den 15 merkezde Engelsiz Yaz Okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaz Okulu 24 Haziran’da başlıyor. İstanbul genelinde İBB’nin 15 engelliler merkezinde düzenlenecek programa 7-13 yaş arası çocuklar katılacak. Çeşitli branşlarda eğitimlerin verileceği yaz okulu kültür sanat etkinlikleriyle desteklenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) yaz okullarında engelleri kaldırıyor. “Engelsiz bir Gelecek” sloganıyla düzenlenen yaz okulu eğitim programı engel tanımayan çocukların bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

7 HAFTA BOYUNCA FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM

Anadolu ve Avrupa yakasında 15 merkezde düzenlenecek eğitimlere 7-13 yaş arası her gruptan engelli çocuklar katılabilecek. 24 Haziran’da başlayacak programda çocuklara;

“Bağımsız Yaşam”, “Okuma-Yazma”, “Müzik”, Sahne Sanatları,  “Görsel Sanatlar”, “Bahçe”, “Spor”, “Makrome”, “Takı Tasarım”, Ebru Sanatı, Galoş üretimi, Çini ve Seramik, Ahşap İşlemecilik ile Mum Yapımı gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.

İstanbul genelinde 300’den fazla çocuğun istifade edeceği İSEM Engelsiz Yaz Okulu, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve bunları geliştirmelerine katkı sağlayacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen “İSEM Yaz Okulu Eğitim Programı” 9 Ağustos tarihinde son bulacak.

KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ İLE DESTEKLENECEK

Engelsiz Yaz Okulu eğitim programları, kültür-sanat aktiviteleri ile desteklenecek. Miniatürk, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Eyüp Sultan Camii, Aquapark Akvaryum, Eyüp Oyuncak Müzesi, Darıca Hayvanat Bahçesi, Gözdağı gibi merkezlere geziler düzenlenirken Adalar ve Boğaziçi kıyılarına deniz turları organize edilecek. Kültürel ve sanatsal açıdan önemli mekânların gezileceği sosyal aktivitelerde; çocuklar yaşadıkları sosyal çevreyi tanıma fırsatı bulacak, kültürel mirasla tanışmış olacaklar. Yaz Okulu kapsamında sinema gösterimleri, kitap okuma, dans, şiir, perküsyon ve satranç etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

EĞİTİM MERKEZLERİ

Engelsiz Yaz Okulu; Kadıköy Engelliler Merkezi, Tuzla Engelliler Merkezi, Sultanbeyli Engelliler Merkezi, Sancaktepe Engelliler Merkezi, Çekmeköy Engelliler Merkezi, Ümraniye Engelliler Merkezi, Silivri Engelliler Merkezi, Büyükçekmece Engelliler Merkezi, Esenler Engelliler Merkezi, Sultangazi Engelliler Merkezi, Bayrampaşa Engelliler Merkezi, Kağıthane Engelliler Merkezi, Fatih Otizim Merkezi’nde düzenlenecek. Engelsiz Yaz Okulu’na katılmak isteyenlerin kendilerine en yakın merkeze başvurmaları gerekiyor.

İBB’DEN 6 MİLYON 756 BİN 111 SEANS EĞİTİM

İSEM Yaz Okulu’ndan her yıl ortalama 300 ile 400 arasında öğrenci faydalanıyor. Destekleyici ve bütünleştirici eğitim hizmeti sağlayan İSEM; engelli ve ailelerine yönelik olarak meslek eğitimlerinden, ÖMSS/KPSS Kurslarına, psikososyal servis eğitimlerinden yasal haklara, okul öncesi eğitimden aile danışmanlığı ve bağımsız yaşama değin çok yönlü eğitim programları düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi günümüze kadar İSEM Zihinsel Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezlerinde 6 Milyon 756 Bin 111 seans eğitim hizmeti sunarak engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonunda engelli ve ailelerine büyük bir destek sundu.

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