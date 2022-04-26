İBB'den pes dedirten yolsuzluk!

CHP'li İBB'de ihale skandalı patlak verdi. Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş üzerinden seçimlerde kendisine sponsor olan aileler ile kolladığı Subaşı ailesine reklam panolarının ihalelerini mektupla davet yöntemiyle adrese teslim verdi.

1 milyar 19 milyonluk ihaleleri 2019 yılında seçimin hemen ardından kurulan şirketlere usulsüz vermekle yetinmeyen İmamoğlu, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın ve gerekçesiz olarak şirketlerden belediye kasasına girecek paraya şirketin birinde yüzde 40, diğerinde de yüzde 20 indirim yaptı. Reklam panolarının ölçüleriyle de oynayan şirketlere verilen adrese teslim ihalelerle birlikte 293 milyonluk kamu zararı ortaya çıkarken bu yandaş şirketlere kıyak olarak yansıdı. 1 milyarlık ihaleyle ilgili soruşturmanın bütün detaylarına ulaşıldı. İBB'nin bunlarla da kalmayıp "Büyükşehir Çalışıyor" isimli Twitter hesabından "İBB reklam alanlarını artık kendi işletecek! İBB'nin 2000 raket pano ile 400 megalight panonun 10 yıl işletilmesi ihalesini Kültür A.Ş. kazandı. İhale konusu reklam alanları bu şekilde İBB tarafından işletilmiş olacak, belediye reklam gelirinden azami oranda faydalanacak" denilerek vatandaşın da kandırıldığı ortaya çıktı.

PES DEDİRTEN YOLSUZLUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mektupla yaptığı adrese teslim ihalelerdeki yolsuzluklar bu kadarına pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata aykırı olarak, belediye iştiraki "Kültür A.Ş." aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğluna ait "BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş." ile Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesine ait "Panoffect Medya A.Ş." ve Hüseyin Seçkin'e ait "Urban Media A.Ş." adlı şirketlere verildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme de bu iddiaları doğruladı.

DAVET USÜLÜ İHALE

İBB, raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının ihalesini 1 milyar 19 milyon ile Kültür A.Ş.'ye verdi. Söz konusu ihaleler 7 kısma bölünerek "mektupla davet usulü" ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete dağıtıldı.

YANDAŞLARA MİLYARLIK İHALE

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. 2019 yerel seçimlerinden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan "Urban Media A.Ş." adlı şirkete de yine Kültür A.Ş. tarafından toplam 239 milyon 639 bin liraya "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Yine yerel seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp ve Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete de 384 milyon 857 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

İHALEYİ ALMA ŞARTI TAŞIMIYORLAR

Belediyece yapılan ilk ihaleler ile Kültür A.Ş. tarafından yapılan alt ihalelerin, sözleşme ve konularının bire bir aynı olduğu ancak verilen şirketlerin yeterlik şartı olarak aranan şartları da taşımadığı belirlendi. Şirketlerde en az 3 yıldır faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon lira sermaye, son 5 yıl içerisinde toplam 40 ila 100 milyon lira üzerinde ciro ve 20 ila 40 milyon lira tutarında iş deneyim belgesine sahip olma şartlarının aranmadığı, piyasada yetkinliği bilinen şirketlerin ihalelere davet edilmediği ortaya çıktı.

293 MİLYONLUK ZARAR

İBB'nin ihaleleri adrese teslim vermesinin yanı sıra, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihaleleri için ödenmesi gereken işletme bedeli ile reklam uygulamalarının adetlerinde yüzde 20 azaltma yaptı. Sözleşmeyle kesinleşmiş belediye alacağının tahsilinden ise "herhangi bir mücbir sebep olmaksızın" vazgeçilerek toplam 141 milyon 500 bin indirim yapıldı. Ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanları ihale şartnamesi ve sözleşmesine gerekçesiz olarak Belediye aleyhine konulan; "ilk 5 yıl işletme bedelinin yüzde 60'ı üzerinden ödeme alınacaktır." hükmü uyarınca, ilk 5 yıllık sözleşme bedeli "herhangi bir mücbir sebep olmaksızın ve gerekçesiz" olarak yüzde 40 oranına indirildi. Bu şekilde de 122 milyon kamu zararına yol açıldı. Bunların yanında üst geçitlerdeki reklam panosu ebatlarının teknik şartnamesindeki azami boy ölçüsünden daha büyük imal edildiği, işletmeciye teknik şartnamesinde belirlenen azami alandan 2 bin 559 metrekare daha fazla ve değerli reklam alanı sağlandığı, bundan da 29 milyon 714 bin tutarında işletmeci şirkete haksız menfaat sağlanarak kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Ulaşıma ve suya zam yapma gayretinde bulunan İBB'nin ihalelerden yaptığı indirim kıyağıyla toplam 293 milyon 214 bin lira kamu zararına sebep olduğu, işletmeci şirketlere de haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki "Büyükşehir Çalışıyor" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "İBB reklam alanlarını artık kendi işletecek! İBB'nin 2000 raket pano ile 400 megalight panonun 10 yıl işletilmesi ihalesini Kültür A.Ş. kazandı. İhale konusu reklam alanları bu şekilde İBB tarafından işletilmiş olacak, belediye reklam gelirinden azami oranda faydalanacak" denildi. Oysaki Kültür A.Ş.'nin ihaleyi kendisi almış gibi duyurmasına rağmen, ihalelerin yandaşlara dağıtıldığı ortaya çıktı.