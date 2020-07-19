  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şili'de milletvekilinden pembe pelerinle yasa tasarısı sevinci
Van Gölü'nde batan teknede ölü sayısı 56'ya yükseldi
İBB'deki milyonluk rant AK Parti tarafından kesildi
Cephe hattında eller tetikte!
FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Ermenistan'ın saldırısının arkasında "ABD-RUSYA planı" çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Play-off heyecanı Antalya'da başlıyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu şehitlik müzeler ve anıtlarda yaşatılıyor
Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 771 bini geçti
İhracata dayalı meyvelerde 'markalaşma' talebi
Milli atlet Sinan Ören'den Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru
Yenilenebilir enerjiye dev destek
21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Yerli otomobile kayıtsız kalmadılar! Sayı 500 bini aştı
Adli tatil yarın başlıyor
Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor
Başına gelmeyen kalmayan karga!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar
İhracatında ön izin şartı kaldırıldı! Resmi gazetede yayınlandı
Emekliye 3 ödeme birden! Maaşlar ne zaman yatacak?
19 Temmuz 2020 Pazar 12:24:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 12:34:00

İBB'deki gelin rantı AK Parti tarafından kesildi! DENTUR'un ücret tarifesinde değişiklik!

ABONE OL

İBB tarafından geçtiğimiz ay vapur ücretlerinin 5 kuruş olduğu açıklanmıştı. Söz konusu uygulamada CHP'li meclis üyesinin ailesine ait DENTUR'un yer almadığı ortaya çıktı. AK Parti grubu uygulamaya İBB tarafından dahil edilmeyen DENTUR'un işlettiği Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş'ı da dahil etti. Kararla rant da kesilmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz ay vapur ücretlerinin 5 kuruş olduğu açıklanmıştı. Söz konusu uygulamada CHP'li meclis üyesinin ailesine ait vapurların yer almadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Şehir Hatları genel müdürlüğü görevine atanan Sinem Dedetaş'ın kayın pederine kolaylık sağladığı bu uygulama gündemi meşgul ederken, indirimden muaf tutulan Dentur Avrasya teknelerinin çiziminin de Sinem Dedetaş tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

İBB yönetimi, geçtiğimiz ay aldığı kararla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar, sabah saat 10.00 ile 16 saatleri arasında vapur yolculuklarının 5 kuruş olduğunu açıklamıştı. Söz konusu indirimin sadece, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlarda geçerli olacağı açıklandıİndirimden mahrum kalanlar sadece, Üsküdar- Beşiktaş, BeşiktaşKabataş hatlarını kullananlar oldu. Bu hatta şehir hatlarının dışında Dentur Avrasya şirketi faaliyet gösteriyor.

KARARI ALAN MÜDÜR O FİRMA SAHİBİNİN GELİNİ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Eğer şehir hatları vapurları 100 bin yolcu taşıyan bu hatta çalışır ve ücretini 5 kuruşa indirirse, Dentur Avrasya milyonlarca liralık kazançtan olacaktı.Bu indirim talebini İBB'nin gündemine getiren kişi, CHP'li Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini olan ve aynı zamanda belediyenin seçimlerden sonra Şehir Hatları Genel Müdürü görevine atadığı Sinem Dedetaş'tı...

Aynı zamanda Dedetaş ailesinin, Dentur Avrasya'nın sahibi olduğu ortaya çıktı.Söz konusu indirim kararının ardından Dentur Avrasya dışındaki İstanbul'da denizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turyol'da teknesi olanlar büyük tepki gösterdi.

İBB'DEKİ "GELİN RANTI" AK PARTİ TARAFINDAN KESİLDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı 5 kuruşa deniz ulaşım kararını onayladı. AK Parti grubu uygulamaya İBB tarafından dahil edilmeyen DENTUR'un işlettiği Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş'ı da dahil etti. Kararla rant da kesilmiş oldu. İBB Meclisi, geçen gün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında 8 Temmuz'da ortaya çıkan deniz ulaşımındaki rantla alakalı madde de oylandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER