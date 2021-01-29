İBB'de kadrolaşma CHP'li Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) liyakat ve şeffaflık propagandasının arka planı deşifre oldu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin video paylaştı.

Göksu, "İBB Başkanının liyakatten ne kastettiğini biz zaten biliyorduk. İki senedir "her şeyleri yalan ve illüzyon” derken bunu anlatmaya çalıştık İşte İBB’deki partizanlığın itirafı bu videoda!!!" paylaşımında bulundu.

"NİYE BİZİM ÖRGÜTÜMÜZDEN ADAM GİRMİYOR"

Videonun ilk kısmında konuşan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'deki kadrolaşmaya değinerek, "Bilgi vereceğim, şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bende bilmiyordum. Süreç içerisinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Cankurtaran, mevsimsel işçiler var. 3 ay, 4 aylık işçiler var. Şimdi özellikle geçen sene kış bakımla ilgili "Yav arkadaşlar işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor" diye bağırdık." açıklamasında bulundu.

Balyalı, "Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Ben de bilmiyordum bu süreçte öğrenmiş oldum. Özellikle bu tür mevsimler işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle. Onlar devam edecek. Eğer kendisi çalışmak istemezse orada oluşan boşluğa birisini alabiliyorsunuz, veya işten çıkartırsınız. Geçmiş dönemlerden bu yana bütün kıdem tazminatını vermek durumundasınız. Bunu mesela bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. O yüzden yani mesela bazen çok doğru bildiğimiz şeyleri yanlış biliyor olabilirsiniz diye bir parantez açıyorum." dedi.

İBB'DE KADRO PARSELİ

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ise, "Çoğu arkadaşımız ilçe başkanlarımız biliyor ama... Atıyorum bir işe 100 kişi alınıyorsa işte 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden giriyor. Ve süreç bu şekilde yani bizim 2300-2400'ü söylerken de bi 300-400 eksik var. O da şeyden dolayı, geçmiş bir yılın sisteminin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var. o da ileriki günlerde çözülür." açıklamalarında bulundu.

https://twitter.com/mt_goksu/status/1355062712292827141?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1355062712292827141%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aksam.com.tr%2Fsiyaset%2Fibbde-kadrolasma-chpli-ozgur-nasin-itirafiyla-gozler-onune-serildi%2Fhaber-1145174