VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Macron'dan aşı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
İki ilimiz için kritik petrol kararı
Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bunu bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı: 4 karar birden alındı
O görüntü bir proje
Cem bitmiş!
PKK elebaşı TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti
İBB kış ortasında 800 işçiyi kovdu
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!
ABD'de kırmızı alarm!
Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?
Omicron stresi cildi bozuyor
Çölyakla ilgili doğru bilinen 10 yanlış
Yanlış egzersiz ayak ağrısı yapar
Çocuklarda kalp delikleri ameliyatsız kapatılabiliyor
Antalya'da korkutan deprem!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Stokçuluğa ağır cezalar geliyor
Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor
BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi
BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı
05 Ocak 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 09:49:00

İBB kış ortasında 800 işçiyi kovdu

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

İBB'nin iştiraki AĞAÇ AŞ, yılbaşı itibarıyla 800 işçinin işine son verdi. DİSK ve HAK-İŞ'e bağlı sendikalar İBB'ye ortak tepki gösterdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı AĞAÇ A.Ş'den 800 işçi çıkarıldı. İstanbul'un peyzaj ürünlerinin üretildiği 2600 personeli olan kuruluştan çıkarılan işçiler, 12 aydır görev yapıyordu. İşçi kıyımıyla ilgili AKŞAM'a açıklama yapan ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, çıkarılan işçilerin Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye olmaları için zorlandığını, kabul etmedikleri için mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Hem kendi sendikalarının hem de DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İş Sendikası'nın konuyu yargıya taşıdığını belirten Kızılkaya, "İşçilerimizin arkasındayız. Hem DİSK ile hem de ÖZ ORMAN İŞ Sendikası olarak üyelerimizle birlikte AĞAÇ A.Ş'de basın açıklaması yapacağız" diye konuştu. Kızılkaya'nın açıklamaları şöyle:

TEHDİT VE ŞANTAJ

"Bu arkadaşlarımızın hepsi, tehditle şantajla Türkiye genelinde 19 üyesi olan bir sendikaya üye yapılmak isteniyor. Arkadaşlarımız özgür iradeleri gereği kendi sendikaları olan ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası'nda ya da diğer sendikalarda kalmak istiyorlar. Ancak bu durum AĞAÇ A.Ş. yönetimi tarafından kabul edilmiyor. Arkadaşlarımızın adına sahte imzalar atılıyor. 'Sizi buradan alır İstanbul'un en ücra köşesine süreriz' şeklinde mobbing uygulanıyor. Bize üye olan bir arkadaş bir saat içinde yönetim tarafından sindirilerek diğer sendikaya üye yaptırılıyor. Bu baskı için mühendisler, şefler kullanılıyor. Yaptığımız araştırmada ismi bizde mevcut olan bir mühendisin dışarıda firma kurarak AĞAÇ A.Ş.'den iş satın aldığını tespit ettik."

HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her şey çok güzel olacak diyenlerin, her şeyin kim için güzel olacağını da açıklaması gerekmektedir. Sosyal medyada sosyal belediyecilik yapıyoruz diyenler, ne şimdi ne de daha sonra asgari ücretle çalışan işçileri neden ücretsiz izne çıkardığını açıklayamayacaklardır. Sosyal belediyecilik, belediye işçileri için de sosyal belediyeciliktir."

HZ. ÖMER ADALETİ BU MU?

ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası'ndan yapılan açıklamada "İstanbul AĞAÇ AŞ. aynı zamanda İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı'nın eşi olan Genel Müdür Ali Sukaş tarafından yönetiliyor. ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası olarak yapılan zulümler karşısında sorulacak tek bir sorumuz var; İYİ Parti sloganlarındaki Hz. Ömer adaleti mi bu mu" denildi.

Etiketler : ibb ağaç aş ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası İstanbul AĞAÇ AŞ.
Eski eşe mutluluklar!

Eski eşe mutluluklar!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi
Yılın son düğünü! Evlendiler

Yılın son düğünü! Evlendiler
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
Yılın son konseri

Yılın son konseri
Boşanıyor

Boşanıyor
"Fiyatı söylersem, uyumazlar"

"Fiyatı söylersem, uyumazlar"
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER