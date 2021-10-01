İSPARK'ta şüpheli görevden alma

CHP'li İBB yönetimine bağlı İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı öne sürüldü. Çakır'ın mevcut durumda resmi olarak izinde olduğu ve izin dönüşü görevi bırakacağı öğrenildi.

Öte yandan İSPARK'ın iflasa sürüklendiği ve konkordato ilan edebileceği de iddia edilmişti. Söz konusu iddialar yalanlanmış ve 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kara geçileceği söylenmişti.