İSPARK'ta şüpheli görevden alma

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01 Ekim 2021 Cuma 13:02:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 13:04:00

İBB iddiaları reddetmişti: İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı

Kaynak: Akşam

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İBB şirketlerinden İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı iddia edildi. Bu iddia akıllara İSPARK'ın rekor düzeyde zarar ettiğine yönelik haberleri getirdi. Söz konusu haberler İBB yönetimince reddedilmişti.

CHP'li İBB yönetimine bağlı İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı öne sürüldü. Çakır'ın mevcut durumda resmi olarak izinde olduğu ve izin dönüşü görevi bırakacağı öğrenildi.

Öte yandan İSPARK'ın iflasa sürüklendiği ve konkordato ilan edebileceği de iddia edilmişti. Söz konusu iddialar yalanlanmış ve 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kara geçileceği söylenmişti.

Etiketler : CHP İBB yönetimi İSPARK Murat Çakır
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