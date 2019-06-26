26 Haziran 2019 14:15 | Çarşamba
İBB Başkanlığı için devir teslim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir.
İstanbul valiliği sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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