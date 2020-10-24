24 Ekim 2020 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 12:14:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Kaynak: DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
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