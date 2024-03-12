İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'da yaşamak çile haline geldi. Bugün İstanbul'da maalesef şu koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler." dedi.

Kurum, Bahçelievler Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurumlular ile İftar Sofrası" programında yaptığı konuşmada, bugün Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu, Erzurum'un dadaşlarının bundan 100 yıl önce ülkenin en karanlık, en umutsuz milli günlerinde milli mücadelenin ve umudun meşalesini yaktığını söyledi.

Türkiye'nin 81 iline en güzel hizmetleri götürmenin gayretiyle çalıştıklarını belirten Kurum, "Gece gündüz demedik, zor gününde, her anında hep yanında olduk. Hiçbir zaman bahaneleri ve o bahanelerin arkasına sığınmayı seçmedik. Hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların arkasında yer almadık her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük." diye konuştu.

- "İSTANBUL'UMUZUN 39 İLÇESİNDE KENTSEL DEPREM DÖNÜŞÜMÜ YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Kurum, İstanbul'un sorunlarına, problemlerine odaklandıklarını, hiçbir zaman milletin kendilerinden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceklerini dile getirdi.

Yaklaşık 70 gündür İstanbul'a hizmet etmek için hayallerini vatandaşlarla paylaştıklarını aktaran Kurum, "Bugün buraya bile gelmenin eziyet, çile olduğu, birçok misafirimizin maalesef iftara dahi yetişemediği bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul'da yaşamak çile haline geldi. Bugün İstanbul'da maalesef şu koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler. O da yetmedi gittiler hafriyat döktüler, bizim tünellerimize beton dökerek tarihe geçtiler. Onlar ne yaparsa yapsın, onlar hangi yalanın peşinden koşarsa koşsun biz milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'da metro hattını 5 yıl içinde 650 kilometreye çıkaracaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız nereye, ne zaman gideceğini en iyi şekilde bilecek ve o hizmeti en güzel şekilde alacak. İstanbul'umuz bir deprem şehri. İstanbul'umuzda deprem olacağını, olası depremlerle ilgili de çok büyük kayıplar yaşayacağımızı bilim insanlarımız söylüyor. Bugünden tezi yok İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kentsel deprem dönüşümü yapmamız gerekiyor. Biz deprem dönüşümüne ilişkin 650 bin konut yapacağımızı, bunun yarısını büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağınızı ve tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar İstanbul'da dönüşümle alakalı alınması gereken tüm sorumluluğu alacağımızı ifade ettiğimizde, bu yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat, 'Bunların yapılmasına gerek yok, 650 bin konut İstanbul'da yapılmamalı' diyor. Bunlar geçtiğimiz 5 yıl içerisinde reklam bütçesini, deprem bütçesinin 2 katı olarak harcadılar. Reklama para ayırdılar, reklama zaman ayırdılar, algıya zaman ayırdılar ama bizim deprem dönüşümüne maalesef ne kaynak ne de zaman ayırdılar."

Kurum, 31 Mart'ta İstanbul'un sadece başkanı değil, İstanbulluların kardeşi, evladı, yoldaşı olmaya talip olduklarını vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki, 'Birlikte rahmet vardır' hadisinin müjdesine kavuşacak ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta İstanbul'umuzu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız, İstanbul'umuzu sizlere layık bir şehir haline getireceğiz." dedi.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile bazı milletvekilleri de katıldı.