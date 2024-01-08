İBB Başkan adayı Murat Kurum: Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbullu ile kardeş olacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'ndeki sabah namazı sonrası çorba dağıtımına katıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbullu ile kardeş olacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"
- Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
- Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar yağışı bekleniyor
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu
- Murat Kurum, İstanbul için kolları sıvadı: "Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"
- Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı