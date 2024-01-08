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08 Ocak 2024 Pazartesi 08:28:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 08:28:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbullu ile kardeş olacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'ndeki sabah namazı sonrası çorba dağıtımına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbullu ile kardeş olacağız." dedi.

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Etiketler : ibb istanbul aday murat kurum
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