VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"
Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Seçil Erzan'la yüzleşen Arda Turan: Paramı versin de isterse çıksın
Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
09 Mart 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 09:15:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'da kadın istihdamı artacak

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, istihdam sözü vererek, “Tüm kadın girişimcilerimize ve gençlere 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Herkesin elini sıkıca tutacağız.” diye konuştu.

İstanbul adayı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Kadınlar ile Buluşma" programına katıldı. Bir yere kadın eli değmişse oranın çok daha güzel ve huzurlu olduğunu dile getiren Kurum, "Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul'umuzun siluetinde Hürrem Sultan'ın, Haseki Sultan'ın ve Bezmialem Valide Sultan'ın eserleri de yer alır" diye konuştu.

100 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirten Kurum, "1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz" dedi.

964 MAHALLEYE KREŞ

İlk ve ortaöğretimdeki çocuklardan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacaklarınının sözünü veren Kurum, "964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz. İlkokul çağındaki çocuklarımıza plansız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. İstanbul'da yaşayan herkesin elini öyle sıkı tutacağız ki, o eli İstanbul'un sorunları, trafik çilesi giderilene kadar asla bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

'SİZLER, DERDİ AKSA OLAN GENÇLERSİNİZ'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜGVA 7.Gençlik Buluşması'nda gençlere seslendi. Kurum, "Bugün bu salonda; azimli, heyecanlı, delikanlı yürekler, asalet ve duruş sahibi gençlerimizi görüyorum. Türkiye'nin Küresel Gençlik Liderlerini, TÜGVA'mızı görüyorum. Sizler, derdi Aksa olanlarsınız, derdi İstanbul olanlarsınız, çünkü sizler TÜGVA'lılarsınız. Davamız 'Yeniden Büyük Türkiye Davası'dır. Yolumuz, 'Yeniden Güzel İstanbul Yolu'dur" dedi.

Etiketler : murat kurum kadın istihdam istanbul
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX