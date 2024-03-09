İstanbul adayı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Kadınlar ile Buluşma" programına katıldı. Bir yere kadın eli değmişse oranın çok daha güzel ve huzurlu olduğunu dile getiren Kurum, "Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul'umuzun siluetinde Hürrem Sultan'ın, Haseki Sultan'ın ve Bezmialem Valide Sultan'ın eserleri de yer alır" diye konuştu.

100 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirten Kurum, "1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz" dedi.

964 MAHALLEYE KREŞ

İlk ve ortaöğretimdeki çocuklardan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacaklarınının sözünü veren Kurum, "964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz. İlkokul çağındaki çocuklarımıza plansız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. İstanbul'da yaşayan herkesin elini öyle sıkı tutacağız ki, o eli İstanbul'un sorunları, trafik çilesi giderilene kadar asla bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

'SİZLER, DERDİ AKSA OLAN GENÇLERSİNİZ'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜGVA 7.Gençlik Buluşması'nda gençlere seslendi. Kurum, "Bugün bu salonda; azimli, heyecanlı, delikanlı yürekler, asalet ve duruş sahibi gençlerimizi görüyorum. Türkiye'nin Küresel Gençlik Liderlerini, TÜGVA'mızı görüyorum. Sizler, derdi Aksa olanlarsınız, derdi İstanbul olanlarsınız, çünkü sizler TÜGVA'lılarsınız. Davamız 'Yeniden Büyük Türkiye Davası'dır. Yolumuz, 'Yeniden Güzel İstanbul Yolu'dur" dedi.