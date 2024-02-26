İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın ekranlarında tüm mal varlığını açıkladı. "MAL VARLIĞIMIZI AÇIKLAMADA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Kurum sözlerine devam ederek, "Gel niye gelme diyelim. Geleceğim demesi, orada heyecana katılacağım demesi üzerine arkadaşlarımız koltuğunu ayırmış, gelen, giden yok. Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorundasınız. Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kurum sırayla mal varlıklarını saydı, "Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. O açmış oldukları hak, kendilerinin 'yapıp açtık' dediği hatta rahmetli Kadir başkanımızın hattı var. O açılan hatta ödenen hak edişler üzerinden. Kadir abi rahmetli ihale etmiş, şantiye çalışmaya başlamış. Ödenmiş ve yüzde 90'ı, 8 kilometresini Ekrem Bey bitirmiş, kalanı geçmiş dönemlerde yapılmış işler. 8 kilometre hattı mevcut yönetim ödemiş. Yaptığı bu... Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var."