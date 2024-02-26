Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "CHP'li mevcut yönetimle, İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Çünkü bunlar, bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar." dedi.

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın ve İstanbul'un en önemli adımlarından biri olan projenin hayırlı olmasını diledi.

Adaylığının açıklandığı ilk günden beri İstanbul'un yollarında, hanelerinde ve dükkanlarında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun 571 yıllık şanlı mazisi ve onuru maalesef bir avuç iş bilmez tarafından heba edilmektedir. Fatih'in emaneti İstanbul, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 94 yılındaki yönetimiyle birlikte yükseliş dönemine girmiş, Avrupa'nın kültür başkenti olmuşken, son 5 yılda maalesef fetret dönemine girmiş, şehircilik adında adeta hasta bir şehir haline getirilmiştir." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un tüm insanlarının kendisine efendilik taslayanlardan bezmiş şekilde hizmetkarlarını, Cumhur İttifakı'nı ve kendilerini beklediğini dile getirerek, "CHP'li mevcut yönetimle, İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Çünkü bunlar, bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar. Dün Ayasofya Camisi'nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler, şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bir yılının 288 saati trafikte geçen bu millete dönüp bakmadılar. Aylarını, yıllarını bu şehrin dışında geçirdiler." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Ömrünün 3,5 yılı trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar, haykırışlarına kulak vermediler. Milletimiz bu beceriksizlere karşı İstanbul'un tüm sokaklarında 'Onlar susacak, İstanbul konuşacak, artık söz de mühür de bizim. Artık vakit İstanbul vakti.' diyor. Şimdi, biz de 'Onlar yapamaz, Murat Kurum yapar.' diyerek bizleri onurlandıran ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanı'mızın huzurunda halkımıza, İstanbul'umuza söz veriyoruz. Biz, sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz. Size söz, 2019'dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine bile beton dökenlerin dönemini 31 Mart akşamı bitireceğiz. Verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmeyenlerden, bu şehrin kayıp yıllarının hesabını tek tek soracağız. Evelallah İstanbul'umuzu 1 Nisan'dan itibaren milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. Trafik çilesinden bezmiş bu güzel milleti, İstanbul'umuzu çilesiz İstanbul'la buluşturacağız."

#CANLI İBB Başkan Adayı @murat_kurum: İstanbul, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, bizleri bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. CHP'li mevcut yönetim ve İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı varhttps://t.co/xKWtZdHBUs pic.twitter.com/no4G4AqcAe — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 26, 2024

"NE YAPIYORSAK İSTANBUL'UN KADINLARIYLA GENÇLERİYLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"



Yanında gururla durdukları eserleri yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, bu eserleri yapmanın her babayiğidin harcı olmadığını ifade etti.

İBB Başkan adayı Kurum, 1 Nisan'dan sonra hedeflerine aynı şuurla ve dertle koşacaklarını vurgulayarak, "Ne yapıyorsak İstanbul'un kadınlarıyla gençleriyle birlikte yapacağız. Bugün bu alanı dolduran siz değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. İnşallah 5 yıldır ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul'umuzu gerçek belediyeciliğe hep birlikte kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum, bugün 70. yaşına giren, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu çizen, milletin ve ümmetin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz şükranlarını sunduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte yol arkadaşıyız. İyi ki bu millet için, güzel İstanbul'umuz için, 81 ilimiz için sizlerle birlikte mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.