Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, "Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

25 yılda ulaştığımız hedeflerin her birine bütüncül bir bakış açısıyla, milletimizle el ele vererek ulaştık.

Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız.

Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

Her işimizin merkezinde sadece İstanbul var, İstanbullular var.

Bugün İstanbul'u yöneten yönetim her alanda başarısız olmuştur. İstanbullular artık çaresiz değildir, çare insanı merkeze alan hizmet anlayışıdır. Bugün sahada kiminle konuş

İstanbul gibi metropol gündelik ve keyfi kararlarla yönetilemez. Böylesi bir yönetim de bu şehri çözümsüzlüğe, riske ve çileye mahkum eder.

SİZTEM İstanbul yaklaşımıyla bizim sizlere vaadimiz sizleri risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul'da yaşatmaktır.

İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak İstanbulluların aklıyla alay ettiler.

Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik. Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik...

Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır

Ayıplarını hüner göstermeye çalışıyorlar. Bu millet ihmalkarlığı affetmeyecek.



Şu anda ayıplarını hüner gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama bu çabalar, algı çalışmaları, nafiledir. Bu millet bu ihmalkarlığı asla ve asla unutmayacaktır ve affetmeyecektir.

CHP'liler "Şunu şöyle yapardık, böyle yapardık" diyordu. Neden yapmadınız? Keşke yapsaydınız da alkışlasaydık.

Bu tecrübelerin, bu eserlerin verdiği güvenle İstanbul'a söz veriyoruz. 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda umutları yeniden harekete geçireceğiz.

İstanbul'da sadece konut yapmakla kalmadık. Biz İstanbul'da insanımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için çalıştık. Camiler, okullar, anaokulları yaptık. Üniversiteler, hastaneler, sosyal tesisler inşa ettik.

