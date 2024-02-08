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08 Şubat 2024 Perşembe 13:58:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 13:58:00

İBB Başkan Adayı Kurum: Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, siyaset gündemindeki konulara ve seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, "Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" dedi.

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Etiketler : ibb istanbul aday murat kurum anket
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