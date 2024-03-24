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24 Mart 2024 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 12:53:00

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta inşallah İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, "31 Mart'ta inşallah İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz. İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta inşallah İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz. İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Murat Kurum sözünün eridir. Geçmişte sözünü tutmuştur ve yine tutacaktır." dedi.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'ni ziyaret eden Kurum, balıkçıların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Ziyaretin ardından konuşan Kurum, hal esnafının sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Kurum, İstanbul'un birçok alanında 5 yıldır devam eden sorunlara kapsamlı çözümler sunacaklarını belirterek, "31 Mart'ta İstanbul hizmet belediyeciliğine, eser belediyeciliğine kavuşacak. Tüm İstanbul'un yüzü gülecek. Esnafımızın sorunlarını ilettiler. Otoparkla ilgili, İSPARK'la ilgili sorunların olduğunu söylediler. İnşallah gelir gelmez balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Sorunların çözümü için her zaman esnafla istişare halinde olacaklarını söyleyen Kurum, kapısının her zaman esnafa açık olacağını dile getirdi.

Kurum, İstanbul seçimlerinin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'un yüzü gülsün. İstanbul'un yüzü gülecek ki Türkiye'nin yüzü gülsün. İnşallah göreve gelir gelmez rüsum bedeliyle ilgili de çalışmalar yapacağız. Hep birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız. Evine ekmek götürmek için çalışan emekçi kardeşlerim, bizi, büyükşehir belediye başkanınızı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin üçünde, sabahın beşinde de olsa siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız biz sizin yanınızda olacağız. Esnafımızın kardeşi olacağız. Esnafımızın yoldaşı olacağız."

Murat Kurum, 31 Mart'ın İstanbul için yeni, güzel bir başlangıç olacağını vurgulayarak, "31 Mart'ta inşallah İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz. İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz, esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Bir hafta sonra 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak. 31 Mart akşamı İstanbul'da tüm yüzler gülecek. Esnafımız sevinecek. Murat Kurum sözünün eridir. Geçmişte sözünü tutmuştur ve yine tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum 31 mart seçim istanbul
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